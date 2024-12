Motorista bate em carro estacionado e foge no bairro Mantiqueira, em BH

Uma coordenadora escolar estacionou o carro próximo ao trabalho e, ao voltar, encontrou o veículo batido. Câmeras de segurança flagraram o que aconteceu. Um motorista entrou na contramão e atingiu o veículo da mulher, que estava parado na rua. A dona do carro atingido contou que o carro está na oficina e que ainda não se sabe o valor total do prejuízo. Após o acidente, o motorista fugiu do local. Nas proximidades do local, naquele mesmo dia e horário, acontecem provas práticas de exame de carteira de habilitação.