Perseguição policial termina em tiroteio e dois mortos em Contagem (MG)

Dois suspeitos foram baleados e morreram após uma perseguição policial e troca de tiros na Via Expressa, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, os homens haviam roubado um carro e, durante a fuga, se envolveram em um acidente com um caminhão. Um casal que presenciou o crime ajudou a vítima do assalto, seguindo os ladrões até a polícia chegar ao local. Os suspeitos feridos foram socorridos pelos policiais militares e morreram assim que deram entrada no hospital Regional de Betim. Segundo a polícia, eles estavam sem documentos e, até o fechamento dessa reportagem, não tinham sido identificados. Apesar do susto e dos danos causados, a vítima do roubo, os policiais e o motorista do caminhão não ficaram feridos. Veja a reportagem completa no vídeo acima.