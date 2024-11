vale anuncia nova proposta de reparação de r$ 170 bilhões por desastre em mariana

A mineradora Vale anunciou uma nova proposta de acordo de reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, na região central de Minas Gerais. O valor total da nova proposta é de R$ 170 bilhões, que inclui os R$ 38 bilhões já investidos em ações de reparação. Em dezembro de 2023, as negociações entre a Vale, instituições de Justiça e o governo foram suspensas devido a impasses sobre o valor da reparação. A expectativa é que, com o novo acordo, as discussões sejam retomadas e o acordo seja assinado em breve. O rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 5 de novembro de 2015, foi o maior desastre ambiental do Brasil, causando a morte de 19 pessoas e atingindo direta ou indiretamente 49 municípios. Governos e órgãos de Justiça consideram as ações de reparação realizadas até o momento insuficientes, o que motivou a discussão de um novo acordo.