Bairro a Bairro: programa mostra preparação de meninas com síndrome de Down para desfile de noivas Evento é organizado pelo Instituto Viva Down e visa promover autoestima das pessoas com essa condição genética

O quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (18) é muito especial. O programa vai mostrar a importância da inclusão, com a preparação de meninas com síndrome de down para um desfile de noivas nesta quinta-feira (21). O evento, organizado pelo Instituto Viva Down, visa promover a inclusão e a autoestima das pessoas com essa condição genética. O evento está marcado para o dia 21, às 19h30, no Minas Shopping, na região nordeste de Belo Horizonte.