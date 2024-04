Barragem se rompe em Unaí (MG), a 600 KM de Belo Horizonte

Alto contraste

Estrutura cedeu após reservatório transbordar

Uma barragem de água se rompeu e deixou ao menos duas famílias desalojadas, mas sem feridos, na noite desse sábado (23), na fazenda Teka, em Unaí, no Noroeste de Minas, a 600km de Belo Horizonte.

A informação é da Defesa Civil Estadual e da conta que o acidente aconteceu por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Com o aumento do volume do reservatório, a água começou a passar por cima da estrutura, que cedeu, causando o rompimento parcial do talude.

Desalojados

Duas residências com um total de seis moradores foram tomadas pela água com barro. Os moradores conseguiram deixar os imóveis sem ferimentos. Equipes dos bombeiros e da Polícia Militar foram acionados ao local para dar apoio nas ações. Durante esse domingo (24), o nível da água abaixou e a estrutura da barragem ficou estável, sem risco de novos danos. Ações de reparo devem ser feitas ao longo dos dias no reservatório.

De toda maneira, a Defesa Civil informou que ficará de plantão no local, para eventuais ações emergenciais.

Equipes dos bombeiros e da Defesa Civil avaliaram danos na estrutura