Bazar beneficente reúne roupas, calçados e acessórios de grifes mineiras a preços acessíveis em BH Evento no Hotel Fasano vai arrecadar dinheiro para ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social Minas Gerais|Do R7 06/11/2024 - 20h04 (Atualizado em 06/11/2024 - 20h07 )

Projeto vai reunir peças de diferentes marcas mineiras Reprodução / Meta IA

Belo Horizonte será palco da primeira edição do Bazar Proação, evento beneficente que combina moda circular com impacto social. O projeto vai ser realizado neste sábado (09), no Hotel Fasano, no bairro Lourdes, na região Centro-Sul, reunindo peças exclusivas doadas por renomadas marcas mineiras. O dinheiro arrecadado vai ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O bazar oferece vestuário, calçados e acessórios a preços acessíveis. A iniciativa busca promover um consumo consciente, proporcionando ao público a oportunidade de adquirir itens de alta qualidade enquanto apoia uma causa social.

“O Bazar Proação é um projeto de solidariedade que combina moda com impacto social e ambiental, pois além de promover a moda circular, parte das vendas irá contribuir para garantir um Natal especial para as crianças e jovens atendidos pela instituição”, conta Márcia Prudente, uma das idealizadoras do projeto. Sâmara Merrighi, Andréa Rachid, Karine Moreira e Gabriel Reis completam o time fundador.

Proação

O projeto Proação é uma organização sem fins lucrativos que atua na educação complementar de crianças e jovens em vulnerabilidade social. Por meio do Projeto Ritmo e Movimento, a entidade oferece aulas de dança para mais de 100 crianças da comunidade Nova Vista, na região Leste de BH, promovendo autoestima, habilidades sociais e o desenvolvimento acadêmico. A instituição também administra duas casas de acolhimento: Casa Mãos de Maria, que cuida de bebês, e Casa Filhos de Nazaré, para crianças de 0 a 7 anos retiradas dos lares por ordem judicial.

Outro projeto, o Ser Humano, Ser Atleta, é realizado na Barragem Santa Lúcia, na região Centro-Sul, e visa o desenvolvimento integral de jovens por meio do esporte e do reforço escolar. Cada peça adquirida no Bazar Proação não só representa um gesto de moda consciente, mas também contribui diretamente para a transformação social, reforçando o compromisso da instituição com o futuro das crianças e adolescentes.

Serviço

Bazar Proação

Data: 09 de novembro

Horário: 13h às 20h

Local: Hotel Fasano Belo Horizonte (R. São Paulo, 2320, Lourdes - BH)

Entrada franca

Mais informações: (31) 3658-5798