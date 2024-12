Bezerro é resgato pelo Corpo de Bombeiros, após cair em gruta O animal foi retirado da gruta sem sofrer ferimentos e, em seguida, entregue aos cuidados do proprietário. Minas Gerais|Do R7 01/12/2024 - 17h55 (Atualizado em 01/12/2024 - 17h55 ) twitter

Um bezerro foi resgatado com sucesso pelo Corpo de Bombeiros após cair em um buraco de 3,5 metros no interior de uma gruta, localizada na região de Barreirinho, Santa Rosa de Lima, em Montes Claros, Norte de Minas, neste domingo (1).

Os militares do Sétimo Batalhão foram acionados para a ocorrência e, utilizando técnicas de salvamento terrestre, acessaram o local com segurança, realizaram as amarrações necessárias e içaram o animal. Apesar da queda, o bezerro não sofreu ferimentos.

Após o resgate, o animal foi entregue ao proprietário, que agradeceu pela rápida e eficiente atuação dos bombeiros.