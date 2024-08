BH deve enfrentar fim de semana quente, seguido de dias com clima ameno Nos últimos dias, o estado passou por uma onda de calor, com dias quentes e secos e com a umidade do ar abaixo do recomendado Minas Gerais|R7 24/08/2024 - 14h00 (Atualizado em 24/08/2024 - 14h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Capital mineira está há mais de 120 dias sem chuva

Após um fim de semana de temperaturas altas, a previsão é que Belo Horizonte tenha uma queda nas temperaturas na próxima segunda-feira (26), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fenômeno se deve a uma nova massa de ar frio que atuará sobre o país nos próximos dias.

A previsão para Belo Horizonte, na próxima segunda, é de céu claro com névoa seca, com a temperatura máxima de 26ºC e mínima de 17°C. Segundo relatório do Inmet, na última quinta-feira (22), uma frente se organizou entre o oeste da Bolívia e o nordeste da Argentina. No domingo (25), essa frente fria avançará ainda mais e atingirá o Triângulo Mineiro, sul de MG, Zona da Mata mineira e demais áreas. Na segunda-feira (dia 26), o ar frio atinge o leste de Minas Gerais.

Para a próxima segunda (26), a previsão para o estado é de céu claro com geada em pontos isolados do Sul/Sudoeste. Céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada na Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha e Metropolitana. Demais regiões, céu claro com névoa seca.

Nos últimos dias, o estado passou por uma onda de calor, com dias quentes e secos e com a umidade do ar bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Apesar da chegada de frente fria, a capital mineira segue sem previsão de chuva.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5