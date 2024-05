Biomédica denunciada por morte de paciente após lipoaspiração em Divinópolis (MG) deixa a prisão

Minas Gerais |do R7

Biomédica Lorena Marcondes teria feito procedimento sem estrutura (Reprodução / Redes sociais)

A biomédica denunciada pela morte de uma paciente após lipoaspiração em Divinópolis, a 120 km de Belo Horizonte, deixou a prisão nesta quinta-feira (02).

A soltura de Lorena Marcondes de Faria foi autorizada pelo juiz Ivan Pacheco de Castro. A medida atende um pedido da defesa contra a prisão preventiva decretada em março deste ano após a biomédica supostamente usar redes sociais para constranger e intimidar uma testemunha, contrariando medidas protetivas. Ao pedir a soltura, a defesa destacou que Lorena tem um filho de 9 anos.

“Enfim, depois de mais de um mês afastada do convívio familiar e social por desrespeito a uma obrigação fixada por este juízo, tenho que a acusada se encontra preparada para acompanhar a tramitação do feito em liberdade, sem interferir – ou tentar novamente fazê-lo - em sua regular tramitação, através de redes sociais, fazendo menção às partes e/ou testemunhas da ação penal”, avaliou o juiz ao conceder a soltura.

O magistrado, no entanto, reforçou que Lorena pode voltar à prisão caso descumpra as medidas cautelares novamente. A reportagem tenta contato com a defesa de Lorena.

Morte de paciente

Lorena Marcondes responde por homicídio qualificado, fraude processual e exercício ilegal da medicina. O processo é referente à morte de Iris Dorotea Nascimento Martins, aos 46 anos, em 2023, em Divinópolis. A Polícia Civil Lorena realizou a lipoaspiração na paciente sem possuir a autorização ou equipamentos necessários para realizá-la. O local, segundo o inquérito, não tinha equipamentos para lidar com quadro de intercorrência - como falta de desfibrilador, balões de oxigênio, entre outros.

A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória após passar retirar gordura abdominal e fazer um enxerto nas nádegas. Iris foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu assim que deu entrada no hospital.