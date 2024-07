Brasileira nascida em BH recebe honraria centenária da família real britânica Título concedido na comemoração de aniversário do rei Charles III reconhece as contribuições da economista no setor de investimentos e para o bem-estar da comunidade Minas Gerais|Do R7 18/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 02h00 ) ‌



Daniela Barone se formou em Harvard Reprodução / LinkedIN

Uma brasileira, nascida em Belo Horizonte, chamou atenção da realeza britânica e recebeu uma honraria com mais de 100 anos de tradição.

A felizarda é Daniela Barone Soares, CEO de uma gestora de investimentos britânica. A mineira vive no Reino Unido há aproximadamente duas décadas.

Daniela foi agraciada com a OBE (Ordem do Império Britânico, em tradução livre), nas celebrações do aniversário do Rei Charles III. A honraria foi criada pelo Rei George V, em 1917, para homenagear os cidadãos que contribuíram com o desenvolvimento da comunidade.

Segundo a empresa administrada por Daniela, a atuação da brasileira em prol do setor de investimentos influenciou no reconhecimento. De acordo com a companhia, a CEO “ajudou a facilitar um fluxo significativo de capital para negócios que apoiam o bem-estar das pessoas e do planeta”.

“A maioria de nós quer viver em uma sociedade onde as pessoas sejam cuidadas e um planeta que esteja em equilíbrio. Estou muito honrada em receber uma OBE e quero usar esta oportunidade para destacar a necessidade de uma mudança positiva nos serviços financeiros”, disse Daniela em comunicado para celebrar o reconhecimento.

O título recebido pela belo-horizontina é o mesmo dado a JK Rowling, autora da saga Harry Potter e ao ex-jogador de futebol David Beckham.

Daniela é formada em economia e possui MBA pela Harvard Business School, universidade americana referência mundial. Ela já apareceu na lista das 100 principais pessoas que fazem da Grã-Bretanha um lugar melhor para se viver. A mineira também já foi reconhecida como uma das 20 pessoas que estão mudando o Brasil e o mundo para melhor, em ranking feito por uma revista brasileira.