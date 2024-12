Brasileiro faz check-in em voo, não embarca e está desaparecido há cinco dias em Paris Família do mineiro Flávio de Castro Sousa formalizou um pedido de alerta amarelo, na Interpol, para localizá-lo Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 01/12/2024 - 11h17 (Atualizado em 01/12/2024 - 11h18 ) twitter

Flávio deveria ter voltado ao Brasil no dia 26 de novembro; desde então, não há notícias dele Reprodução/Redes Sociais

Familiares e amigos de Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, estão movimentando as redes sociais à procura do mineiro que desapareceu na última terça-feira (26), em Paris, na França. A família formalizou um pedido de alerta amarelo, na Interpol, para localizá-lo.

Segundo amigos, Flávio chegou em Paris no dia 1º de novembro e deveria voltar para Belo Horizonte, onde mora, no dia 26 do mesmo mês. A companhia aérea confirmou que ele chegou a fazer check-in no voo, mas não embarcou.

No dia seguinte, um amigo de Flávio recebeu uma mensagem em uma rede social de um homem francês que informava que o mineiro havia sofrido um acidente e teria sido levado ao Hôpital Européen Georges-Pompidou, sendo liberado no mesmo dia. Ao sair do hospital, ele teria procurado a empresa responsável pelo apartamento onde estava se hospedando e solicitou estender a acomodação por mais uma noite.

A última informação sobre o paradeiro de Flávio é que ele esteve no apartamento onde estava hospedado, mas parou de responder mensagens ou dar notícias. O homem francês informou que está com os pertences e passaporte de Flávio, que estavam no apartamento.

A mãe de Flávio continuou tentando contato com o filho. Na manhã de quinta-feira (28), dois dias depois que deu notícias pela última vez, um francês atendeu o telefone. Como não falava português, ele passou a ligação para um brasileiro. Ele explicou que o celular de Flávio foi encontrado, na manhã do dia anterior, em um vaso de planta na frente do restaurante onde trabalha.

A família informou que entrou em contato com a embaixada solicitando que a Interpol emita um alerta para localizá-lo. A reportagem procurou o Itamaraty e aguarda retorno.