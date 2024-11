Homem é atingido com golpes de tesoura em briga entre atleticanos e flamenguistas na Grande BH Briga aconteceu no meio de avenida bairro Veneza, em Ribeirão das Neves; vítima foi levada para o Hospital João XXIII, na capital mineira Minas Gerais|Luciana Simões, da RECORD MINAS 10/11/2024 - 16h56 (Atualizado em 10/11/2024 - 21h00 ) twitter

Briga entre torcedores terminou com esfaqueado em Ribeirão das Neves (MG) Reprodução / RECORD MINAS

Um flamenguista foi atingido com golpes de tesouro no fim da manhã deste domingo (10), no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o crime aconteceu durante uma briga entre torcedores do Galo e do Flamengo, horas antes da final da Copa do Brasil, disputada entre os dois times em BH. Veja o flagrante da cena:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O boletim de ocorrências aponta que a vítima foi atingida na axila esquerda. O torcedor foi socorrido para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves e, posteriormente, transferido em estado grave para o Hospital João XXIII. A unidade de saúde não divulga o quadro clínico dos pacientes.

Testemunhas flagraram a confusão. Um vídeo mostra o grupo se enfrentando no passeio da avenida Dionísio Gomes. Um homem vestido com uma camisa do Atlético é mobilizado no chão. Uma mulher tenta separar a briga. Parte do grupo corre. No meio da rua, um homem acabou esfaqueado. Ninguém foi preso até o momento.

NOTA: Inicialmente, a Polícia Militar havia informado que a vítima seria um torcedor do Atlético, mas a informação foi corrigida durante a noite deste domingo (10).