Bruno Engler, candidato à prefeitura pelo PL, vota em Belo Horizonte (MG)

Reprodução/Record Minas

O candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, do PL, votou em um colégio no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (27).

Bruno chegou ao local de votação acompanhado da vice, coronel Cláudia Romualdo, e de apoiadores. Ele tirou fotos e conversou com eleitores.

Antes de seguir para a seção eleitoral, o candidato conversou com a imprensa e falou sobre a expectativa de ser eleito. “A expectativa é a melhor possível. A gente fica muito feliz com o carinho dos belo-horizontinos, não só aqui hoje no momento da votação, mas ao longo de toda campanha, de toda caminhada [...] A gente está com muita esperança”, afirmou.

Depois de votar, Bruno Engler seguiu para o colégio Tiradentes, no bairro Prado, região oeste da capital mineira, para acompanhar o voto da coronel Cláudia Romualdo.

Conheça o candidato

Bruno Engler nasceu em Curitiba, capital do Paraná, e se mudou com a família para Belo Horizonte aos nove anos. O jovem se aproximou da política a partir dos 18 anos, quando ajudou a fundar o movimento Direita Minas, do qual é coordenador e trabalha em defesa aos valores conservadores no Estado.

Em 2018, Engler se candidatou ao primeiro cargo político e foi eleito deputado estadual com 120.252 votos - o terceiro mais bem votado na ocasião. À época, ele tinha 21 anos, idade mínima para assumir o cargo.

Em 2020, aos 23 anos, Bruno Engler disputou a Prefeitura de Belo Horizonte pelo PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro). Ele ficou em segundo lugar com 9,95% (123.215) dos votos.

Em 2022, Bruno Engler concorreu novamente ao cargo de deputado estadual. Desta vez, pelo PL (Partido Liberal), do qual faz parte até hoje. O curitibano ampliou o número de votos mais de cinco vezes, alcançando o apoio de 637.412 eleitores. O número deu a ele o título de mais votado do ano para a cadeira de deputado estadual em Minas e um dos mais votados da história do estado.