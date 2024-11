Bruno Engler reconhece derrota e promete fiscalização rigorosa de Fuad Noman por vereadores do PL na Câmara de BH Candidato do PL teve 46,27% (577.537) dos votos válidos e perdeu para o atual prefeito Fuad Noman Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 27/10/2024 - 20h51 (Atualizado em 27/10/2024 - 21h09 ) twitter

Bruno Engler fez o discurso no comitê do PL na região do Barreiro. Créditos/Lucas Mendes/ Campanha Bruno Engler

O candidato derrotado no segundo turno em Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), se manifestou pouco antes de perder matematicamente a eleição para o atual prefeito Fuad Noman (PSD), na noite deste domingo (27). Com 100% das urnas apuradas, Fuad Noman foi reeleito prefeito de Belo Horizonte com 670.574 (53,73%) dos votos. Bruno Engler ficou em segundo lugar, com apoio de 577.537 (46,27%) dos votos válidos.

Bruno Engler fez o discurso no comitê do PL na região do Barreiro. O deputado estadual lamentou o resultado, mas reforçou que o partido formou uma banca forte na Câmara Municipal e que o trabalho de Fuad Noman será fiscalizado.

“O sentimento, primeiramente, é de lamentar o futuro de Belo Horizonte. A cidade que eu vivo, que eu amo. A gente só consegue imaginar como vai ser daqui para frente. O sentimento não é de terra arrasada. A gente elegeu a maior bancada na Câmara de Vereadores, são seis vereadores do PL, que vão fiscalizar ferreamente a próxima gestão”, declarou.

Um dos principais pontos discutidos por toda a campanha foi a elaboração do novo contrato de ônibus da capital mineira, que deve ser feito em 2028. Durante o discurso, Engler relembrou essa questão e disse que os vereadores do partido vão acompanhar de perto a elaboração do novo contrato. “A gente já sabe qual será a intenção do prefeito e quem ele vai tentar favorecer”, disse.

‌



O deputado estadual agradeceu o apoio dos 577.537 votos de belorizontinos que recebeu, além do apoio de lideranças como o deputado federal Nikolas Ferreira e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre a futura gestão de Fuad Noman, Engler desejou que o prefeito reeleito faça um bom mandato. “Resta agora lamentar e desejar que o prefeito faça uma gestão melhor no segundo mandato porque se o prefeito governar bem, Belo Horizonte vai bem. Como eu disse, é aqui que eu moro, é aqui que minha família mora. Eu quero uma cidade mais segura, com melhor atendimento de saúde, eu quero uma cidade que o transporte funcione, que melhore as questões da educação. Vamos torcer. O prefeito foi escolhido, foi reeleito. Que ele possa fazer no segundo mandato uma gestão melhor que no primeiro”, falou.

Em 2022, Bruno Engler foi eleito a deputado estadual com 637.412 eleitores. O número deu a ele o título de mais votado do ano para a cadeira de deputado estadual em Minas. Agora, ele voltará a atuar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

