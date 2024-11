Bruno Mars curte bar em BH e pede torresmo e feijão tropeiro Cantor americano foi fotografado no estabelecimento na noite deste sábado (02); ele se apresenta na capital mineira na terça-feira (05) Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 03/11/2024 - 11h13 (Atualizado em 03/11/2024 - 15h06 ) twitter

Bruno Mars acenou para os clientes e fãs que estavam no bar em BH Imagem cedida / Geizi Romeiro

O cantor americano Bruno Mars já está entre os mineiros. O artista, que fará apresentação em Belo Horizonte na próxima terça-feira (05), foi visto em um bar no Lourdes, área nobre da região centro-sul da capital mineira, na noite deste sábado (02).

O músico estava acompanhado por membros da equipe. O pedido do artista internacional foi bem mineiro. “Ele comeu torresmo, feijão tropeiro, queijo coalho com melaço de limão capeta e pediu cerveja”, conta Bernardino de Sá, gerente do Tizé e responsável por atender o cantor.

Veja o vídeo do Bruno Mars no bar de BH:

Bernadino, que também já atendeu outras celebridades como os jogadores Fred e Ronaldinho Gaúcho, conta que ficou surpreendido com a chegada repentina de Bruno Mars, mas garante que é o cliente mais famoso “de longe”. “A banda dele e o irmão já estavam lá. Só acreditei quando ele chegou por causa disso”, detalha. “Os seguranças passaram aperto para conter as pessoas e nos pediram ajuda para controlar os clientes”, completa.

Bruno Mars ficou sentado em uma mesa mais reservada do estabelecimento, mas não deixou de entregar simpatia ao público. “Quando ele foi ao banheiro e na hora de ir embora, ele acenou e deu tchau para as pessoas que estavam lá. As pessoas respeitaram ele e não ficaram pedindo para tirar fotos”, conta a educadora física Geizi Romeiro, que estava próxima ao artista.