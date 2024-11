Bruno Mars divulga vídeo em agradecimento por shows no Brasil e coloca imagens gravadas em BH Cantor americano percorreu o bairro Cachoeirinha, o Centro da capital mineira e gravou vídeos em ponto de ônibus Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 07/11/2024 - 17h05 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h19 ) twitter

BH é quem? BH é ‘Bruninho Márcio’. O cantor norte americano Bruno Mars divulgou um vídeo em agradecimento após passagem pelo Brasil. Belo Horizonte recebeu o último dos 14 shows que o artista realizou no país e foi o cenário escolhido para a gravação de despedida.

Bruno Mars grava vídeo de despedida em BH

O clipe mostra bairros da capital mineira que foram visitados pelo americano nessa terça-feira (05), horas antes da apresentação. Trajado de verde e amarelo dos pés à cabeça, boné e óculos juliet, ‘Bruninho’ visitou diversas partes da cidade.

Conforme mostrou o R7 na data, o músico parou até para comprar cerveja em um bar ‘raiz’ e andou de moto pelo bairro Goiânia, na região Nordeste. Os fãs também flagraram o americano circulando pelo hipercentro da cidade.

As cenas são exibidas no vídeo. As gravações ainda mostram imagens de shows pelo Brasil, passeios por outras cidades brasileiras e o momento em que o cantor come pão de queijo. O vídeo de despedida ainda exibe Bruninho andando por passarelas e pontos de ônibus de BH. A Serra do Curral, cartão-postal da Grande BH, também é vista em algumas cenas.

Na peça, Bruno Mars canta uma adaptação da música O Baile Todo, de O Bonde do Tigrão. Tudo em português.

Bruno Mars se apresentou na capital mineira na última terça-feira (5), no estádio Mineirão, na região da Pampulha, e arrastou uma multidão de fãs. O cantor retorna aos Estados Unidos tendo conquistado a simpatia do povo mineiro.