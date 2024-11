Candidatos à prefeitura de Uberaba (MG) votam com familiares e assessores Elisa Araújo, do PSD, e Tony Carlos, do MDB, votaram na manhã deste domingo (27) Minas Gerais|Gabrielle Assis, da RECORD Minas 27/10/2024 - 12h41 (Atualizado em 27/10/2024 - 12h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elisa Araújo, do PSD, e Tony Carlos, do MDB, votaram na manhã deste domingo (27) Reprodução/Record Minas

Os candidatos à prefeitura de Uberaba, cidade do Triângulo Mineiro a 481 km de Belo Horizonte, votaram na manhã deste domingo (27).

Elisa Araújo, do PSD, votou em um colégio particular do bairro São Sebastião. Ela estava acompanhada do marido e de assessores. Depois de votar, ela falou com a imprensa.

“Agora é a sensação do dever cumprido e esperar o resultado da eleição”, afirmou a candidata à reeleição, que fez um balanço dos desafios que enfrentou no primeiro mandato, incluindo a pandemia e a seca histórica.

Tony Carlos, do MDB, votou no Senai, no bairro São Benedito. Ele estava acompanhado do candidato a vice, Franco Cartafina.

O político também conversou com a imprensa e disse estar confiante. “Nós estamos muito felizes com o resultado que estamos percebendo”, afirmou ao ressaltar as últimas pesquisas divulgadas sobre a corrida eleitoral na cidade.