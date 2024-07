Carreta com 40 mil litros de combustível tomba e interdita Anel Rodoviário em BH Metade do combustível vazou e atingiu as duas pistas; moradores da região afirmam que acidentes no trecho são constantes

Veículo, que seguia no sentido Vitória, transportava 46 mil litros de óleo diesel Reprodução/RECORD Minas

Uma carreta tombou e interdita o Anel Rodoviário desde a madrugada no bairro Madre Gertrudes, região oeste de Belo Horizonte. O veículo, que seguia no sentido Vitória, transportava 46 mil litros de óleo diesel. Metade do combustível vazou e atingiu as duas pistas.

O motorista da carreta contou para os militares do corpo de bombeiros que perdeu o controle ao passar pelo anel rodoviário e acabou tombando. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado de ambulância para o hospital.

Para diminuir o risco de explosão, os bombeiros usaram uma espuma branca. “A aplicação diminui a emissão de vapores inflamáveis e resfria o ambiente”, conta a tenente Jaqueline dos Santos, do Corpo de Bombeiros.

Os militares também utilizaram uma técnica chamada aterramento. “O método evita que tenha uma centelha proveniente de energia estática, que pode ser gerada no transbordo da carga, na movimentação dos líquidos”, explica a tenente.

O combustível que restou no tanque da carreta foi transferido para um caminhão. Por causa do acidente, o trânsito foi interrompido nos dois sentidos do anel rodoviário. Houve muito congestionamento.

Quem mora na região afirma que acidentes no trecho são constantes. “Enquanto os órgãos públicos não melhorarem, vai ser isso mesmo. Em 15 dias, é o terceiro acidente já”, contou Rogério Oliveira, morador da região.