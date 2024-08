Carreta perde freios e para em área de escape no Anel Rodoviário, em BH Ocupantes do veículo não ficaram feridos; equipes da BHTrans foram acionadas e estão no local Minas Gerais|Juliana Pereira, da Record Minas 24/08/2024 - 11h52 (Atualizado em 24/08/2024 - 11h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Equipes da BHTrans foram acionadas e estão no local Divulgação/BHTrans

Na manhã deste sábado (24), uma carreta que transportava minério perdeu os freios e precisou acessar uma área de escape no Anel Rodoviário, na região oeste de Belo Horizonte. O incidente ocorreu no início do dia e não resultou em ferimentos para o motorista e a esposa, que estavam a bordo do veículo.

Equipes da BHTrans foram acionadas e estão no local para coordenar as operações de remoção da carreta e garantir a fluidez do tráfego.

O veículo, que estava transportando minério, saiu da pista principal e adentrou a área de escape projetada para situações de emergência. A causa do problema com os freios ainda será investigada.

Com dois anos de existência, desde a inauguração da área de escape, em agosto de 2022, esta foi a 15ª vez que a estrutura foi usada por veículos pesados, evitando acidentes em um dos trechos mais perigosos da rodovia. A área de escape do Anel Rodoviário fica no trecho entre a BR-040 e o trevo do bairro Betânia, a poucos metros do acesso ao bairro Buritis.

‌



A estrutura da área de escape é composta por uma caixa de concreto preenchida com argila expandida (cinasita), que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo, em uma lógica semelhante à usada em pistas de automobilismo. Além disso, ela também possui uma série de placas e um painel de mensagens digitais orientando os motoristas sobre a área de escape.

O local é monitorado 24 horas por dia pelas equipes do COP-BH (Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte), por meio de uma câmera instalada em frente à estrutura.

Quando a área de escape é utilizada por algum veículo, é acionado o protocolo de segurança. Nesse caso, equipes da BHTrans, da Via 040 e da Polícia Militar Rodoviária isolam a área e acionam os reboques, para dar início à retirada do veículo. Logo em seguida, a área de escape passa por manutenção e limpeza, sendo novamente sinalizada e liberada para qualquer futura utilização.