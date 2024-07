Caso 123Milhas: lista completa de credores deve ser apresentada até meados de agosto Após divulgação do relatório, grupo terá 60 dias para apresentar os planos de recuperação judicial para quitar dívidas e evitar falência Minas Gerais|Pablo Nascimento e Maria Luiza Reis, do R7 17/07/2024 - 14h56 (Atualizado em 17/07/2024 - 14h58 ) ‌



O grupo 123Milhas tem até 17 de agosto deste ano para apresentar a lista de credores que tem dívidas abertas e que foram incluídas no processo de recuperação judicial. A data foi definida durante audiência da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, realizada nesta quarta-feira (17).

A juíza Cláudia Helena Batista ressaltou que a lista deve ser construída “respeitando a proteção dos dados, que possa seguir forma palatável, didática, por ordem alfabética ou algo assim”. “Essa lista que deve ser apresentada 30 dias a partir de hoje, sendo consolidada as duas empresas ou no mínimo a apresentação dos dois grupos para que a gente possa consolidar a atuação dos AJs no trabalho de conferência de dados”, completou.

A audiência terminou com os seguintes prazos definidos, contados a partir de hoje.

• 30 dias para apresentação da lista de credores

• Após apresentação da lista, 60 dias para apresentação dos planos de recuperação judicial

• Assembleia com os credores para discussão dos planos na primeira quinzena de dezembro deste ano

Desafios

Durante a audiência, a juíza Cláudia Helena Batista pontuou que o número de credores, que passa de 700 mil, é um dos desafios do processo. Um ponto que ainda vai ser definido é como se dará a participação do grupo na assembleia.

“Não tem como fazer pelos modelos que a gente tem com participação por vídeo com 700 mil pessoas. Basta vocês imaginarem que se eu fizesse a Assembleia presencial iria precisar colocar todo mundo dentro dos [estádios] Maracanã e Mineirão. É uma coisa que não tem como pensar”, destacou. “Há situações de processos de grande crise que a gente tenta usar como modelo, mas não vai ser suficiente. Por isso, estamos falando que quem tiver ideias, sei que o brasileiro é criativo, pode nos ajudar também porque estamos aberto”, completou.

Ramiro Júlio Soares Madureira, sócio do grupo 123Milhas, aproveitou a audiência para reforçar o interesse em contribuir com o processo.

“Nesses 14 anos, conseguimos embarcar aproximadamente 25 milhões de passageiros e clientes. Tudo com muita dedicação, empenho, trabalho e responsabilidade. Queria dizer, antes de tudo, que reconhecemos e lamentamos profundamente o que aconteceu com o grupo 123 milhas. Nosso objetivo agora é realmente resolver da melhor forma possível esses débitos pendentes com nossos consumidores, clientes e fornecedores. É nesse sentido que a empresa foi reestruturada após o pedido de recuperação para que ela seja alcançada. Hoje, acreditamos muito no potencial do grupo 123 e no potencial de pagar seus débitos. Mais de 1 milhão de clientes e passageiros voaram após o pedido de recuperação judicial. Esse é o principal ativo intangível que vai gerar receita e arcar com nosso compromissos para o plano de recuperação judicial”, concluiu.

A companhia digital de viagens entrou com pedido de recuperação judicial no fim do mês de agosto de 2023. No dia 18 do mesmo mês, a empresa surpreendeu clientes ao suspender a emissão de passagens e pacotes emergenciais. Desde então, a dívida que pode chegar a R$ 2,3 bilhões passou a ser tratada na Justiça. A companhia que hoje tem 600 funcionários segue operando em busca de evitar falência.