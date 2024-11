Chuva forte causa alagamentos, queda de muros e vazamento em hospital de Belo Horizonte Telhado de sala de aula cedeu, árvore caiu e fachada de uma igreja cedeu na região nordeste da capital mineira Minas Gerais|Arnon Gonçalves, da RECORD Minas 27/10/2024 - 09h24 (Atualizado em 27/10/2024 - 09h24 ) twitter

Chuva causou alagamentos e deixou estragos em ruas de BH Reprodução/RECORD Minas

Uma chuva forte atingiu Belo Horizonte e região metropolitana, na noite deste sábado (26), e causou inúmeros estragos, como quedas de muros, carros submersos e erosões em avenidas.

Na rua Estrela de Prata, no bairro Betânia, região oeste da capital mineira, os moradores acordaram, na manhã deste domingo (27), com a cobertura de um telhado caído no meio da rua. Em um vídeo registrado por eles é possível ver a estrutura retorcida com uma parte na via e outra caída sobre fios de energia.

O telhado de uma sala de aula da Escola Municipal Mestre Ataíde, também no bairro Betânia, cedeu após as fortes chuvas de sábado. Segundo testemunhas, uma árvore próxima caiu carregada pelo vento e atingiu o telhado da instituição, causando o estrago.

No Hospital João 23, na região centro-sul, vazamentos no telhado da sala de reanimação assustaram quem estava no local. O local precisou ser interditado e os pacientes remanejados para outra sala, enquanto profissionais da unidade tentavam conter a água da chuva entrando pelo teto.

Vazamento interdita sala do Hospital João 23 Reprodução/Record Minas

No bairro Cachoeirinha, na região nordeste de Belo Horizonte, uma árvore de grande porte caiu, puxando junto fios de energia. Segundo um morador, a árvore chegou a amassar um carro que estava parado no local.

A fachada de uma igreja cedeu e caiu sobre um carro na rua Alberto Cintra, no bairro Cidade Nova, região nordeste de Belo Horizonte. Câmeras de uma residência em frente ao local flagraram o momento. É possível ver um vazamento se abrindo, provocado pela chuva, e pouco depois o muro cedendo.

No Anel Rodoviário, altura da Tereza Cristina, a água invadiu a pista e deixou o trânsito lento, causando congestionamento. Além disso, um carro foi flagrado abandonado no meio da pista, barrando a passagem de outros veículos.

Neste domingo (27), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil. A temperatura mínima foi de 17,1 °C, a máxima estimada é de 26 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.