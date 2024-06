Clube da Esquina é eleito o 9º melhor álbum de todos os tempos por revista estadunidense

Alto contraste

Álbum foi descrito como "um dos projetos sul-americanos mais ricos já compostos" (Reprodução/Redes Sociais)

O álbum “Clube da Esquina”, de Milton Nascimento e Lô Borges, foi eleito o 9º melhor álbum de todos os tempos pela revista estadunidense “Paste”. O ranking foi publicado na última segunda-feira (03) e selecionou os 300 melhores álbuns dos últimos 70 anos.

Para fazê-lo, a revista convocou todo o grupo de redatores - incluindo editores, redatores, estagiários e freelancers em todo o mundo - para enviar suas listas individuais dos 20 melhores álbuns. A partir dessas listas, a supervisão editorial compilou uma seleção de músicas que acredita representar o que a revista define como o melhor já gravado. Na matéria, eles reforçam que as escolhas são subjetivas e não defendem a lista como um documento completo.

A revista descreveu o álbum “Clube da Esquina”, de 1972, como “um dos projetos sul-americanos mais ricos já compostos” e “o maior álbum brasileiro de todos os tempos”. As canções foram descritas como “malhas de pop barroco e folk, com toques de psicodelia e MPB”.

O disco “Acabou Chorare” (1972), dos Novos Baianos, apareceu em 51º lugar do ranking. O que fez com que a revista descrevesse 1972 como “um ano em tanto” para a música brasileira e “difícil imaginar uma combinação de lançamentos mais enigmáticos da história musical de um país”.

Milton Nascimento e Lô Borges integram o Top 10 com Stevie Wonder, The Cure, Nina Simone, Beatles, Prince, Kate Bush, The Beach Boys, Outkast, The Beach Boys e Fishmans. O primeiro lugar ficou para Songs in the Key of Life de Stevie Wonder.

Nas redes sociais, Milton e Lô Borges disseram estar muito felizes com a notícia.