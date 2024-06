Com frio atrasado, temperatura deve seguir estável e amena em BH nos próximos dias

Alto contraste

Para a primeira semana do mês, não há previsão de chuva (Foto/Pablo Nascimento/R7 Minas/03.06.2025)

A previsão para a primeira semana de junho é de temperaturas amenas no estado de Minas Gerais. Apesar do último fim de semana de maio ter sido mais frio, as temperaturas não devem ter redução maior nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

De acordo a meteorologista Anete Fernandes, a queda nas temperaturas, durante o fim de semana, se deu devido a uma massa de ar frio que passou pelo estado. No entanto, até a chegada de uma nova massa de ar, não há previsão de nova queda de temperatura para o estado.

Para o leste do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado; para o resto do território mineiro, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. No triângulo mineiro, há previsão de índice de umidade inferior a 30%, o que deixará os dias mais secos. As mínimas para esta semana irão variar entre 6ºC e 8ºC no Sul de Minas, já as máximas não passarão de 32ºC nas regiões norte, noroeste e no triângulo mineiro.

Para Belo Horizonte, a previsão também é de temperaturas amenas, típico do outono, que termina no dia 21 de junho. O céu será claro a parcialmente nublado. As temperaturas mínimas irão variar entre 13ºC e 15ºC, já as máximas vão variar entre 25ºC e 26ºC.