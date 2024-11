Com votação 100% online, OAB-MG vai escolher novo presidente no dia 17 de novembro Chapas de oposição e situação já começaram a ser registradas; modelo virtual deve aumentar participação e reduzir custos Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 17/10/2024 - 17h51 (Atualizado em 17/10/2024 - 17h57 ) twitter

Edifício das Liberdades é a nova sede da OAB-MG e da CAA-MG Divulgação / OAB-MG

A OAB-MG (Ordem dos Advogados do Brasil seção Minas Gerais) vai escolher seu novo presidente no próximo dia 17 de novembro. A eleição estadual será 100% on-line. Todos os advogados que estejam em dia com as obrigações da Ordem e que tenham atualizado o cadastro digital estarão aptos a votar.

A um mês do pleito, os candidatos começaram a registrar as chapas. A primeira a ser confirmada, nessa quarta-feira (16), foi a OAB em Suas Mãos. O grupo de oposição à atual gestão tem o advogado Adriano Cardoso na disputa pela presidência.

Também fazem parte da chapa os advogados Luiz Gustavo Combat, Simone Cristine Araújo Lopes, Liliane Oliveira Maia e Fernando Tadeu da Silva Quadros. A representante para a presidência da CAA-MG (Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais) será Célia Cunha Melo.

Nesta quinta-feira (17), o atual presidente da CAA-MG, Gustavo Chalfun, liderou o registro da chapa OAB no Caminho Certo. A equipe tem apoio do atual presidente da OAB-MG, Sérgio Leonardo, que irá fazer parte do grupo na disputa pelo cargo de conselheiro federal. A atual vice-presidente da OAB mineira, Ângela Botelho, é a indicada à presidência da CAA-MG.

Já nesta sexta-feira (18), o advogado Raimundo Candido Neto vai encabeçar o registro da chapa OAB Pra Você, também de oposição. Ele terá ao lado dele Luciana Nepomuceno, Silvana Lobo, Luís Cláudio Chaves, Raimundinho, Adriana Dorado e Bruno Reis. Euler Soares vai concorrer à chefia da Caixa.

Eleição OAB-MG

A eleição deste ano da OAB-MG vai eleger o novo presidente da Ordem, da CAA-MG e os diretores para o triênio 2025-27.

De acordo com a instituição, a votação 100% online vai promover economia aos cofres da Ordem e aumentar a participação de advogados em todas as regiões do estado. A OAB-MG estima que as últimas eleições custaram R$ 2 milhões e, neste ano, o investimento não deve chegar a 15% do valor.

A empresa Webvoto foi contratada para gerenciar o processo. A companhia é homologada pela OAB Nacional e tem experiência em outros pleitos da Ordem. A The Perfect Link fará a auditoria, para garantir segurança e transparência das eleições.