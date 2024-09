Podcast Sabores da Mantiqueira: como Maria da Fé (MG) se tornou referência nacional na produção de azeite? Pesquisador da Epamig também revela conquistas da produção na Serra da Mantiqueira Minas Gerais|Do R7 04/09/2024 - 17h28 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h31 ) ‌



No episódio desta semana, o podcast Sabores da Mantiqueira embarca em uma jornada fascinante pela história da olivicultura em Maria da Fé, a 432 km de Belo Horizonte, com Pedro Moura, coordenador do Programa Estadual de Pesquisa em Olivicultura da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig).

Você vai descobrir como essa pequena cidade se tornou referência nacional na produção de azeite, desde a chegada das primeiras mudas de oliveira, trazidas por imigrantes portugueses nos anos 1930, até a realização da primeira extração nacional de azeite em 2008.

Neste episódio, o pesquisador também revela as conquistas da produção de azeite na Serra da Mantiqueira e o que ele espera para o futuro da produção em Minas Gerais. Ouça acima.

A série Sabores da Mantiqueira tem o oferecimento do Sistema FAEMG SENAR, a força e a voz do produtor rural mineiro.

