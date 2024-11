Mineiro transforma admiração por Michael Jackson em vídeos de humor e fonte de renda Marcos Vega tem conquistado milhões de visualizações em redes sociais com dublagens cômicas do rei do pop: “box of good good” Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 29/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/10/2024 - 09h11 ) twitter

Marcos Vega faz sucesso nas redes sociais dublando Michael Jackson

O que se espera ganhar de herança da sua família? Para muita gente, a resposta ideal seria bastante dinheiro ou imóveis de luxo. No entanto, para Marcos Vega, essa herança surgiu em algo inusitado: a paixão por Michael Jackson, o Rei do Pop. Nascido na cidade de São Lourenço, no interior de Minas Gerais, Vega cresceu acompanhando o fascínio do seu pai pela figura do falecido artista e hoje ganha a vida fazendo conteúdo na internet sobre o ídolo do pai.

O pai de Marcos era cover do cantor e sempre incentivou que seu filho seguisse por um caminho similar. “Vem desde o meu berço porque meu pai era cover do Michael. Então, ele acabou me passando essa obsessão que eu tenho. Tudo que eu faço tem a ver com o Michael Jackson.” Vega conta que desde criança cresceu ouvindo e ‘convivendo’ com a figura do astro da música. “Meu pai tem um vídeo meu com uns cinco aninhos dançando Michael Jackson com as roupas largas dele”.

Atualmente, Marcos relata que seu pai é um grande apoiador em sua carreira de dublagem. Além de compartilhar a paixão por Michael Jackson, eles dividem agora essa nova fase de sucesso nas redes sociais. “Ele tá gostando, tá acompanhando tudo porque sempre foi muito fã. Acho que para ele está sendo uma realização através de mim”. Hoje, para o humorista, mais do que sua paixão, interpretar um ídolo se tornou sua profissão.

Dentre os bordões famosos, chama atenção o “box of good good”, em que produtor de conteúdo tem fazer uma tradução cômica em inglês para “caixa de bombom”. O perfil de humor vem fazendo sucesso nas redes sociais e traz dublagens criativas envolvendo o Michael Jackson. Em tom cômico, as dublagens brincam com a mistura de idiomas e sotaques e aproximam a figura do astro ao trazê-lo para situações do cotidiano. Atualmente o perfil já acumula 1,5 milhões de seguidores e 18,3 milhões de curtidas em apenas uma plataforma

Trajetória

Marcos Vega tem 30 anos e nasceu no Sul de Minas, natural da cidade de São Lourenço. Ele saiu da cidade há 5 anos para viver em São Paulo buscando uma oportunidade no ramo da música. A proposta de trabalho inicial não deu certo, mas Vega acabou conhecendo sua atual esposa e decidiu ficar em SP morando com ela.

Na internet, estourou pela primeira vez em 2022, ainda no campo musical. Naquela ocasião, seus vídeos eram paródias de músicas brasileiras cantadas ‘na voz’ do Rei do Pop, as letras também eram alteradas e abordavam pautas ligadas ao artista. Porém, foi se arriscando na dublagem que Marcos atingiu o sucesso que faz hoje nas redes sociais. O seu primeiro vídeo de dublagem que viralizou ainda é recente, publicado apenas há algumas semanas. Vega conta que gravou o primeiro vídeo como uma brincadeira, um teste. “Foi muito inesperado. Eu postei achando que não ia dar nada, tava no escritório e postei. Entrei para o meu quarto para dormir com a minha esposa. Quando eu acordei no outro dia, estava com um milhão de visualizações”.

A ideia de começar com a dublagem veio da admiração que Marcos tinha em relação à dublagem, unindo isso com sua paixão das antigas, Michael Jackson, o criador de conteúdo encontrou sua ‘fórmula do sucesso’. “Eu sempre admirei muito. Eu via isso [a dublagem] como uma forma de atuação, igualzinho uma atuação de novela. Eu sempre olhei para esse lado da dublagem com um certo cuidado que acredito que as pessoas não olham”, contou.

Com tamanha repercussão, e de forma tão repentina, Vega afirma que ainda não sabe o que está acontecendo. O humorista revela que nunca sonhou com a fama, mas acredita que, no fundo, é o que a maioria das pessoas almeja. “Eu simplesmente não entendi. Chamei minha esposa e falei ‘amor, eu acho que o povo gostou desse negócio de Michael Jackson que fiz’”. Depois do primeiro sucesso, ele não parou mais e comprou a ideia, decidiu fazer mais algumas versões dubladas de vídeos do Rei do Pop, que vem viralizando da mesma maneira desde então.

Fama e futuro

Para Vega, a parte mais difícil da fama tem sido lidar com a frustração vivida com a reprodução indevida dos seus conteúdos. Perfis falsos se proliferam em todas as plataformas e reproduzem seus vídeos sem nenhuma autorização prévia. “Pessoas estão baixando até os meus stories, geralmente gravo stories pedindo para as pessoas não roubarem o conteúdo, senão não vai ser algo inovador. As pessoas estavam indo lá no meu Instagram, baixando esses stories e publicando em outras plataformas para tentar passar veracidade dizendo que sou eu”, relatou.

Ainda sobre autenticidade, Marcos Vega revelou que acredita que o segredo para o sucesso nas redes sociais, atualmente, é a espontaneidade, uma vez que seus vídeos são gravados sem um roteiro prévio. Para o produtor de conteúdo, o processo criativo se torna mais leve e verdadeiro com aquilo que deseja passar para o público. “Eu me sento na frente do meu computador, abro o programa de gravação, e o que meu cérebro me disser eu gravo. Eu não tenho roteiro definido para vídeo nenhum. O segredo para você fazer alguma coisa e as pessoas gostarem é você ser espontâneo tanto quanto você seria com um amigo mais próximo seu.”

Ainda no ramo das dublagens, o criador de conteúdo confessou que espera continuar e crescer dentro da área. Seu objetivo é ganhar visibilidade e ser notado por grandes nomes que compõem o cenário brasileiro, alcançando novos espaços além da internet. Seu maior sonho no momento é dublar o filme em homenagem ao Michael Jackson, que será lançado no próximo ano.

*Sob supervisão de Maria Luiza Reis