Corpo de empresário morto após explosão de aparelho doméstico será enterrado nesta quarta (17) Segundo informações de familiares, Maick estaria realizando um reparo no motor de uma esteira elétrica no momento do acidente

‌



A+

A-

Segundo o médico do Samu, o óbito aconteceu justamente no momento do acidente devido ao trauma Reprodução/Redes Sociais

Familiares e amigos se despedirão, na manhã desta quarta-feira (17), do empresário Maick Carvalho, de 31 anos, que morreu nesta segunda-feira (15) após um eletrodoméstico explodir dentro de sua casa em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. O velório começará às 09h.

Segundo a polícia, familiares de Maick estaria realizando um reparo no motor de uma esteira elétrica no momento do acidente, quando o aparelho explodiu. As primeiras informações do Corpo de Bombeiros é de que, na verdade, o aparelho seria um aspirador de pó. Peritos ainda vão confirmar a origem da explosão.

O empresário foi atingido pelos estilhaços do equipamento, teve uma fratura na região da cabeça e não resistiu aos ferimentos. O pedido de socorro foi feito pela esposa de Maick por meio das redes sociais, solicitando ajuda urgente de um helicóptero. Os bombeiros informaram que, se a vítima tivesse sinais de vida, o socorro poderia ter sido realizado por uma aeronave. No entanto, ao chegarem ao local, as equipes do SAMU constataram o óbito de Maick devido a uma fratura na caixa craniana causada pela explosão.

Ainda não se sabe o que provocou a explosão do aparelho. Em suas redes sociais, Maick se apresentava como engenheiro elétrico e proprietário de uma hamburgueria. O empresário deixou dois filhos.