Corpos de vítimas de acidente com ônibus em MG chegam trocados em velórios Famílias só descobriram o equívoco durante a cerimônia de despedida; corpo foi levado para cidade a 357 km do local correto

Alto contraste

A+

A-

acidente ônibus São Pedro do Suaçuí Ônibus tombou na altura de São Pedro do Suaçuí, na madrugada desta quarta-feira (17) (Divulgação / Corpo de Bombeir)

Os corpos de duas vítimas do capotamento de ônibus que matou sete pessoas nesta quarta-feira (17), na rodovia MGC-120, foram trocados.

Segundo parentes de Aparecida Maria Pires, corpo da mulher estava no IML (Instituto Médico Legal) de Guanhães. Após o reconhecimento da família, ela contratou uma funerária para fazer o traslado para o velório que aconteceria às 17h desta quinta-feira, em Belo Horizonte.

Nesse tempo, a família de Maria Arlete dos Santos, que seria velada em Santa Maria do Suaçuí, a 357 km de Belo Horizonte, recebeu o corpo de Aparecida. A família dela só descobriu o problema quando o caixão foi aberto.

Antes mesmo do corpo chegar ao cemitério, a família de Aparecida soube da confusão. “O que soubemos é que a família de outra senhora, que também morreu no acidente, descobriu a troca no momento do velório”, denuncia uma parente.

Publicidade

A família de Aparecida denuncia que foi obrigada a pagar por um novo traslado.

Em nota, a Polícia Civil, responsável pelo IML, informou que os corpos de todas as vítimas do acidente foram encaminhados para o Posto Médico-Legal de Guanhães, onde “foram submetidos aos exames periciais e liberados”.

Publicidade

A instituição afirmou que nesta manhã teve conhecimento, por meio de familiares, da troca dos corpos de duas mulheres e “imediatamente” adotou as medidas cabíveis para o “devido esclarecimento dos fatos e atribuição de responsabilidades”.

A reportagem tenta contato com a funerária.