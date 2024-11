Corrida da ALMG arrecada recursos para institutos que promovem inclusão de PCDs em BH Segundo a instituição, 1.000 pessoas foram inscritas para o evento; valor arrecadado com as inscrições foram doados para os institutos Corre Para Ver e Pernas de Aluguel Minas Gerais|Do R7 21/10/2024 - 12h11 (Atualizado em 21/10/2024 - 12h11 ) twitter

Corrida arrecada recursos para institutos que promovem inclusão de PCDs em BH

Com o tema “Cidadania em Movimento”, a ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) realizou a Corrida da Assembleia Legislativa 2024, neste domingo (20). Os competidores participaram de percursos com 5 e 10 km. Segundo a instituição, 1.000 pessoas foram inscritas para o evento.

O valor arrecadado com as inscrições foram doados para os institutos Corre Para Ver e Pernas de Aluguel. As associações voluntárias promovem a inclusão de pessoas com deficiência em corridas da capital mineira. Integrantes das duas instituições também participaram do evento.

O presidente da ALMG, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), também participou da corrida e destacou a importância do evento. “Feliz em poder reativar essa corrida tão importante. Mas, agora, talvez, retomando de forma especial. Não só trazendo todo o esporte também e trazendo a comunidade pra dentro da Assembleia, o que é muito importante, mas especialmente também fazendo uma corrida inclusiva, com pernas de aluguel e também o Corre Para Ver”, declarou.

O fim de semana foi chuvoso em Belo Horizonte, mas o clima não atrapalhou os competidores. “Todo mundo participando animado, feliz. Repito, com chuva, mas não tirou a felicidade das pessoas, pelo contrário, tá todo mundo muito animado e só está demonstrando que a Assembleia acertou em retomar essa corrida aqui para essa região de Belo Horizonte”, explicou o presidente da ALMG.

Ao todo, 12 pessoas subiram no pódio, três em cada categoria. O Legislativo estadual já possui histórico na realização de corridas de rua, por meio da Corrida Rústica, que aconteceu durante 12 anos.