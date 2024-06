Cruzeiro promove arraiá com shows, comidas típicas e apresentação em BH Evento acontece na sede do clube no Barro Preto com pratos juninos tradicionais, além de repertório recheado

Alto contraste

A+

A-

festa é para todos os públicos e as crianças poderão se divertir no Espaço Kids Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro Esporte Clube está promovendo o Arraiá do Cruzeiro 2024, variedade de shows, comidas típicas juninas, apresentação de quadrilha e brincadeiras. O evento acontece no dia 20 de julho, na sede do clube no bairro Barro Preto, na região centro-sul de Belo Horizonte. A festa é para todos os públicos e as crianças poderão se divertir no Espaço Kids, disponível com atividades seguras para os pequenos.

Nesta segunda edição, para animar o público presente, o Arraiá vai receber três atrações musicais. O Trio Forrozão, a dupla sertaneja Henrique e Léo e o DJ Charlinho para encerrar a noite. Além disso, a Quadrilha Fulô de Laranjeira preparou uma apresentação de dança tradicional.

Serviço

Evento: Arraiá do Cruzeiro

Local: Rua dos Guajajaras, 1722 - Barro Preto, Belo Horizonte

Publicidade

Horário: 15h ás 22h

Comidas típicas, festa para toda a família, apresentação de quadrilha, bingo e muito mais

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/arraia-do-cruzeiro-2024/2410984?qrcode=true ou nos Clubes do Cruzeiro Barro Preto e Pampulha