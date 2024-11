Defesa Civil confirma 1ª morte do atual período chuvoso em MG Caso aconteceu, na madrugada deste domingo (24), em Uberlândia; vítima foi arrastada por enxurrada Minas Gerais|Do R7, com Gabrielle Assis, da Record Minas 24/11/2024 - 11h01 (Atualizado em 24/11/2024 - 11h03 ) twitter

Segundo a Defesa Civil, vítima saiu de carro que estava sendo alagado e foi arrastada pela enxurrada Reprodução/Record Minas

O Governo de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), confirmou a primeira morte do período chuvoso de 2024/2025 no estado. O caso aconteceu, na madrugada deste domingo (24), em Uberlândia, a 537 km de Belo Horizonte. Período chuvoso atual começou no dia 22 de setembro.

Segundo a Defesa Civil, uma mulher, de 28 anos, saiu de um carro que estava sendo alagado e, após uma colisão com outro veículo, foi arrastada pela enxurrada. Ainda não há detalhes sobre a identidade da vítima.

A Defesa Civil informou ainda que a situação na cidade de Uberlândia está sob controle. Os serviços de energia elétrica, abastecimento de água, internet e telefonia não foram afetados e não há comunidades ilhadas nem rodovias obstruídas.

Por fim, a instituição reforçou que monitora todos os eventos associados ao período chuvoso e está pronta para apoiar os municípios nas ações de resposta, como a decretação de situação de anormalidade, distribuição de ajuda humanitária, elaboração de planos de trabalho para captação de recursos para reconstrução, entre outras medidas.