Deputado e pré-candidato à prefeitura de Governador Valadares (MG) é internado após mal súbito Segundo a nota divulgada pela assessoria do deputado, ele foi levado às pressas para o hospital, onde permanece na UTI Minas Gerais|Do R7 02/08/2024 - 08h30 (Atualizado em 02/08/2024 - 08h30 ) ‌



Assessoria aguarda novo boletim médico para atualizar estado de saúde de político Foto: Luiz Santana/ALMG

O deputado estadual Coronel Sandro (PL), que é pré-candidato à Prefeitura de Governador Valadares, a 320 km de Belo Horizonte, sofreu um mal súbito na tarde de quinta-feira (1) e está hospitalizado.

Segundo a nota divulgada pela assessoria do deputado, Sandro foi levado às pressas para o hospital, onde permanece na UTI. A assessoria ainda aguarda novo boletim médico para atualizar o estado de saúde do deputado.

A convenção do partido, que oficializaria sua candidatura, estava marcada para acontecer no próximo sábado (03) na cidade.

Veja a nota da assessoria na íntegra:

“A assessoria de imprensa da pré-campanha do candidato a prefeito de Governador Valadares , Coronel Sandro, informa que o pré-candidato se sentiu mal no fim da tarde desta quinta-feira e foi levado às pressas para o hospital. Após um mal súbito, ele recebeu atendimento médico imediato e, no momento, está internado na UTI, onde recebe todos os cuidados necessários. A assessoria aguarda o boletim médico para novas informações sobre o seu estado de saúde”