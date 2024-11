Desfile e Congresso Internacional vão fortalecer mercado da moda em MG Eventos já começam no dia 20 de outubro e fazem parte de um pacote de iniciativas lançadas pelo Governo Estadual Minas Gerais|Do R7 15/10/2024 - 17h10 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h18 ) twitter

Secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais detalhou ações para fortalecer setor Divulgação / Governo de MG / Renata Garboci

O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta terça-feira (15), um pacote de ações para fortalecimento do setor de moda no estado. As ações, que estão dentro do programa Passarela Liberdade, visam fomentar a produção mineira e estimular a atuação de novos criadores.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, anunciou a ampliação de iniciativas já desenvolvidas pelo estado e o lançamento de outros programas.

Dentre as novidades, estão:

A criação da Semana de Moda e Cultura no Circuito Liberdade;

a realização do 1º Congresso Internacional de Moda e Economia Criativa;

ampliação das capacitações do projeto Trajeto Moda;

continuidade do desfile Passarela Liberdade.

O edital Passarela Liberdade também faz parte do programa. A iniciativa investe cerca de R$ 1 milhão em ações voltadas à promoção e à valorização da moda mineira, evidenciando suas singularidades desenvolvidas ao longo dos processos culturais e históricos. O edital já está em andamento. O resultado preliminar está disponível no site do governo, neste link.

‌



Desfile

O quarto desfile do projeto Passarela Liberdade será realizado no dia 20 deste mês, às 19h, no Palácio da Liberdade. O tema será Moda, Arte e Ofício, com o objetivo de exaltar a paixão que os criadores nutrem pela arte e pela moda.

‌



As quatro faculdades de moda de Belo Horizonte indicaram oito novos criadores para se juntarem aos veteranos. São eles: Marina Barcellos e Vitória Jacob (FUMEC), Bárbara Bato e Pedro Café (UNA), Rayenne Ribeiro e Leticia Loiola (UFMG), Pedro Bicalho e Thaís Fernandes (UEMG).

O projeto tem Giovanni Frasson assinando o styling, Alexandra Bismarcker na direção técnica e Bill Macintyre na direção artística.

‌



“Esse programa de políticas públicas que abrange esse conjunto de ações tem e deve ter nos novos talentos seu grande fundamento. A escola de moda de Minas é a mais potente do Brasil. No entanto, nós só vamos continuar nos firmando no cenário local, nacional e internacional a partir do trabalho desses jovens”, avaliou o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.

Trajeto Moda

Durante o desfile, o público também vai conhecer peças produzidas por mulheres atendidas pelo projeto Trajeto Moda, da Sedese-MG (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social) de Minas Gerais.

A iniciativa capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social e estimula a inclusão produtiva. O projeto já chegou a 450 mulheres e, neste ano, deve atender mais 175 em 63 cidades mineiras.

“A moda, o mercado da moda, ele é muito mais do que só a geração de renda. A partir do projeto Trajeto Modela mostramos também que moda é inclusão social. Temos muito orgulho desse projeto, de o realizarmos em Minas e estarmos levando a moda para o interior. Nós começamos esse projeto no Norte do estado, onde ensinamos toda a parte de ofício da costura para essas mulheres, a fim de que elas possam não só ter um meio de gerar renda, mas também conquistar sua autonomia”, ressaltou o Subsecretário de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda de Minas Gerais, Arthur Campos.

Semana de Moda e Cultura no Circuito Liberdade

O desfile Moda, Arte & Ofício vai marcar o início da Semana de Moda e Cultura no Circuito Liberdade, que acontecerá entre os dias 20 e 31 de outubro. A programação também terá exposições, exibição de filmes, oficinas, rodas de conversa e palestras em diferentes pontos de Belo Horizonte.

1º Congresso Internacional de Moda e Economia Criativa (CIMEC)

Já entre os dias 28 de outubro a 1° de novembro, a capital mineira recebe o 1º Congresso Internacional de Moda e Economia Criativa (CIMEC), organizado pela Escola de Design da UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais).

O evento vai servir como espaço para apresentação de pesquisas e trabalhos que estabelecem o diálogo entre a moda e o design. O objetivo é incentivar inovação e a busca por alternativas sustentáveis.