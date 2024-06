Dois suspeitos envolvidos em guerra de gangues são presos em Contagem (MG)

Alto contraste

PRESOS TIROTEIO CONTAGEM (MG) (Reprodução/Record Minas)

Dois homens suspeitos de participarem de um tiroteio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram presos após uma operação da Polícia Militar. O primeiro homem, de 18 anos, foi localizado no Aglomerado São Mateus nesta sexta-feira (14). Com o jovem foi encontrado a arma que teria sido usado na troca de tiros, ele tentou fugir, mas foi perseguido e detido.

De acordo com a polícia, o suspeito preso tem envolvimento com os criminosos que aparecem nas gravações do tiroteio. “A briga entre essas duas turmas, de bairros diferentes, ela é antiga. Não tem nenhuma situação de envolvimento com facções de outros estados”, afirma o Capitão Arley Rodrigues, responsável pela operação policial.

Na manhã deste sábado (15), outro suspeito, de 20 anos, da gangue do bairro Estrela Dalva, foi localizado e preso. Junto com ele foram apreendidos 326 pinos de cocaína, 34 buchas de maconha, 5 frascos com haxixe e R$228 em dinheiro.

Em entrevista, o homem disse que é de Sabará e não participou da ação dos bandidos. Mas que já havia sido detido outras duas vezes por roubo e os períodos que passa na prisão são como “férias”.

Uma guerra entre gangues dos bairros São Mateus e Estrela Dalva, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, pelo tráfico de drogas, assustou os moradores na última semana. Imagens feitas por populares na quinta-feira (13) mostram os criminosos atirando para o alto, em plena luz do dia.

Os militares tranquilizam a população afirmando que a região está sendo monitorada pelas equipes de segurança e apela para que aqueles que tenham informações que possam ajudar nas prisões, façam contato pelo disque denúncia. “A gente continua em operação até prender todos. Já estão todos identificados e as operações continuam do Tático Móvel, GEPAR e outras unidades da Polícia Militar”, informa o Capitão Arley.

Ouça o áudio da troca de tiros em Contagem:

*Estagiária sob a supervisão de Lucas Eugênio.