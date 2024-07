Dupla invade casa de luxo, rende morador e rouba quase R$ 500 mil em bens, no Mangabeiras, em BH

‌



Câmera de segurança registrou a fuga dos suspeitos

Dois homens arrombaram e invadiram uma residência de luxo, por volta de 13h30 deste domingo (14), no bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um morador que estava no imóvel foi agredido e amarrado pelos ladrões, que saíram de lá com joias e aparelhos eletrônicos. O prejuízo foi calculado em pelo menos R$ 500 mil.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local em um carro de luxo, um Fiat Fastback, com placa de Governador Valadares. A suspeita é a de que o veículo seja clonado. Imagens de câmeras de segurança mostram quando um dos suspeitos chega ao local caminhando. Ele toca a campainha, mas ninguém atende. Depois, vai até o encontro do comparsa, em uma rua perto. Os dois retornam no veículo, arrombam o portão e invadem o imóvel.

Ainda segundo a PM, lá dentro, encontram o morador e entram em luta corporal, conseguindo dominar a vítima, que foi amarrada. Ao que tudo indica, os suspeitos tinham informações privilegiadas sobre o que levar, inclusive, de que havia um cofre, de onde pegaram uma pistola Glock calibre 9 milímetros. Eles também levaram celulares, um notebook e um relógio Rolex.

Após a fuga dos assaltantes, a namorada do morador chegou ao local e ajudou a libertar a vítima, que acionou o 190. A PM realizou buscas mas não encontrou os suspeitos. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para investigar o roubo.

