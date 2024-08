“É doloroso, meu coração tá em pedaços”, desabafa mãe de jovem esfaqueada até a morte pelo ex Familiares de Vitória Alves, de 22 anos, falam que o namorado nunca demonstrou sinais de violência Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 10/08/2024 - 02h59 (Atualizado em 10/08/2024 - 02h59 ) ‌



Imagens das câmeras de segurança mostram o momento que a vítima percebe que o assassino está armado com uma faca Reprodução: RECORD Minas

Amigos e familiares foram até o Cemitério Belo Vale, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, para se despedir de Vitória Alves, de 22 anos, nesta sexta-feira (09). A mãe de Vitória Alves, morta com golpes de faca pelo ex-namorado, falou sobre a personalidade da filha e como tem encontrado forças diante dessa tragédia.

“Ela era uma menina muito intensa, muito feliz, muito comunicativa. Onde ela passava, ela fazia diferença. Hoje, a gente está aqui para devolvê-la a Deus. Eu me conforto com essa certeza de que eu devolvo ela para aquele que cuida dela melhor do que eu”, falou a mãe da vítima.

Vitória Alves foi morta a facadas pelo ex-namorado, na região da Pampulha, no final da tarde de quarta-feira (07), data que marca os 18 anos da Lei Maria da Penha. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento que a mulher percebe que o assassino está armado com uma faca. Em seguida, ela é atingida diversas vezes. A irmã de Vitória fala que o namorado nunca demonstrou sinais de violência.

“Não era uma pessoa que aparentava ser violenta. Ele era uma pessoa extremamente normal, nunca agrediu verbalmente, nunca agrediu fisicamente. Por isso, a gente nunca esperava o que ele fez. Eu quero deixar bem claro que a minha irmã foi covardemente e cruelmente assassinada”, disse Barbara Silva.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que passava pelo local, mas não resistiu aos ferimentos. Após cometer o crime, o suspeito, Wallef César Oliveira Gonçalves, fugiu em uma moto e tentou se esconder no campus da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), mas foi preso. Segundo a Polícia Militar, ele estava alterado e gritava que tinha esfaqueado a ex-companheira. O motivo do crime teria sido o fim do relacionamento.