Eleitores de BH precisam ficar atentos às notícias falsas no segundo turno das eleições Cidade vai escolher o próximo prefeito no dia 27 de outubro; na primeira etapa da votação, foram eleitos 41 vereadores Minas Gerais|Conteúdo Patrocinado 21/10/2024 - 13h03 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com decisão em segundo turno, eleitores de Belo Horizonte precisam ficar atentos às informações e notícias falsas durante o processo eleitoral. A cidade vai escolher o próximo prefeito no dia 27 de outubro. Na primeira etapa da votação, foram eleitos 41 vereadores.

“Há poucos dias para a realização de um novo pleito, o combate à desinformação deve ser intensificado para que o processo eleitoral seja justo e transparente”, destaca a Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Para ajudar o eleitor, o Legislativo municipal destaca pontos que devem ser observados antes de consumir uma notícia. “Cuidado com as informações divulgadas e compartilhadas pela Internet, especialmente, pelas redes sociais, é fundamental. Saber como identificar as fake news e as deep fakes, que vêm avançando com as novas tecnologias, possibilita que você vote no candidato que, realmente, tem mais a ver com as suas convicções”, esclarece.

A Câmara alerta que é preciso verificar fontes de informação, ficar atento à escrita da notícia e ao contexto da publicação antes de encaminhar o conteúdo.

‌



Para isso, “procure se informar de onde vem a notícia, desconfie de notícias encontradas em um único site ou em veículos desconhecidos e tome cuidado com títulos apelativos, excesso de adjetivos durante o texto, uso de dados alarmistas e erros de português”, destaca a instituição.

Os cuidados evidenciados contribuem para checar a veracidade da informação e garantir um processo eleitoral democrático.

‌



“Em temas complexos, como política e saúde, confiar na opinião de especialistas pode fazer a diferença. Pesquisadores e profissionais de renome são capazes de transmitir informações mais reais e precisas”, indica o Legislativo.

Além disso, é importante também usar ferramentas de busca para confirmar se o conteúdo foi confirmado pelos órgãos oficiais ou por empresas de checagem de informação.

‌



A qualidade técnica dos materiais também é um ponto importante a ser observado, principalmente com o crescimento da inteligência artificial, que permite a falsificação de imagens, áudios ou vídeos. Por isso, é importante prestar atenção nos movimentos faciais e corporais dos personagens do vídeo.

“Ao constatar que uma notícia é falsa denuncie para que os órgãos responsáveis possam remover informações que possam prejudicar o equilíbrio e integridade do processo eleitoral”, alerta o Legislativo.

Para saber mais sobre o enfrentamento à desinformação nestas eleições, acesse o site da Justiça Eleitoral.