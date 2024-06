Empresário que morreu em queda de avião viajava pela primeira vez na aeronave

Alto contraste

Empresário Antônio Augusto Santos havia comprado aeronave recentemente

O empresário mineiro que morreu em queda de avião em Santa Catarina havia comprado a aeronave há 15 dias, segundo familiares. Antônio Augusto de Castro Santos, de 52 anos, era Sócio Diretor da Construtora Antônio Augusto Ltda com sede em Governador Valadares, a 320 km de Belo Horizonte. O avião saiu da cidade no leste de Minas Gerais com destino a Florianópolis, na tarde desta segunda-feira (03), e desapareceu.

Familiares de Antônio contaram que passaram à noite a espera da localização da aeronave. Os destroços do bimotor foram encontrados na região de Joinville, em Santa Catarina, durante a madrugada desta terça (04). Segundo moradores da região, no momento do acidente, havia muita neblina.

Ainda segundo a família de Antônio, o engenheiro conduzia obras por todo o Brasil e havia comprado a aeronave para abreviar o tempo nos deslocamentos. O avião teria sido comprado há cerca de 15 dias e o voo, para visitar uma obra no sul do país, era a primeira viagem dele na aeronave. O piloto Geraldo Claudio de Assis Lima também não sobreviveu.

Ainda não é possível determinar as causas do acidente. Segundo especialista, ouvido pela Record Minas, as condições climáticas podem ter contribuído para a queda, caso o piloto estivesse em voo manual. No entanto, é necessário aguardar os trabalhos da perícia e órgãos responsáveis.

Ainda não há informação sobre quando corpo serão liberados. Antônio era casado e deixa dois filhos adolescentes.

