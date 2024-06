Escola on-line de vôlei leva conhecimentos de bicampeã olímpica para jovens e adultos

Alto contraste

Uma escola on-line de vôlei chega ao mercado brasileiro, a partir desta quinta-feira (27), com a proposta de levar a jovens e adultos conhecimentos de uma bicampeã do esporte.

O projeto Thaisa Daher Volleyball School, é assinado por Thaisa Daher, bicampeã olímpica pela seleção brasileira de vôlei. Em parceria com as empresas SySports Education e SporTI, a escola virtual oferece detalhes sobre desafios profissionais, trajetória de sucesso, preparação física, saúde, nutrição e bem-estar, com oportunidades de interação direta com Thaisa.

Inicialmente, serão abertas turmas para Vôlei Sub-13, Sub-18 e Vôlei Adulto, com planos semestrais e anuais. Além de lives mensais com Thaisa, os alunos terão acesso a vídeos gravados e uma equipe pedagógica especializada em Medicina, Nutrição, Fisioterapia e Preparação Física.

“O vôlei me ensinou a superar desafios e acreditar no meu potencial. Com dedicação, disciplina e paixão pelo esporte, consegui realizar meu sonho de me tornar uma atleta de alto rendimento. Minha escola on-line permitirá compartilhar meu conhecimento com pessoas no Brasil e no mundo”, afirma Thaisa Daher.

Idealizada por Flávio Davis, CEO da SySports e técnico esportivo, a Thaisa Daher Volleyball School une tecnologia e educação por meio do esporte. “Entre os pilares da escola estão a difusão de valores como disciplina, trabalho em equipe, resiliência e ética”, explica Davis.

A SporTI, responsável pelo desenvolvimento da plataforma tecnológica, é uma empresa mineira reconhecida no desenvolvimento de softwares de gestão esportiva.

O lançamento da Thaisa Daher Volleyball School será em um evento para convidados em Belo Horizonte (MG). Thaisa estará presente, já com as malas prontas para os Jogos Olímpicos em Paris