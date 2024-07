Estudante é encontrado morto dentro de moradia de universidade em MG Colegas notaram que Anderson Medeiros não estava frequentando as aulas na Universidade de Viçosa; causa da morte é investigada Minas Gerais|Do R7 23/07/2024 - 10h39 (Atualizado em 23/07/2024 - 10h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Segundo familiares, Anderson de Souza Medeiros, de 30 anos, foi visto pela última vez no dia 17 de julho Reprodução/Redes Sociais

Um estudante foi encontrado morto em um alojamento da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. O corpo foi encontrado no último sábado (20), por vigilantes da Diretoria de Segurança Patrimonial e Comunitária. Segundo a UFV, os seguranças foram chamados por volta das 20h pelos alunos que dividiam o apartamento com a vítima na moradia estudantil e notaram que o jovem havia sumido das aulas.

Segundo familiares, Anderson de Souza Medeiros, de 30 anos, foi visto pela última vez no dia 17 de julho deste ano. O universitário ingressou na faculdade em 2014, era aluno do curso de licenciatura em Matemática. O corpo foi sepultado na cidade onde reside a família do homem, em Ervália, região de Minas Gerais.

Em nota, a UFV lamentou o ocorrido e informou que está prestando todo o suporte e acolhimento possíveis à família de Anderson aos estudantes que moravam com ele e disse que continuará envidando esforços para que todas as ações cabíveis sejam tomadas, com a transparência e o cuidado que o momento exige.

A causa da morte continua sendo investigada pela Polícia Civil de Juiz de Fora.

*Estagiária sob supervisão de Núbia Roberto