Evento Made in Minas Gerais celebra o queijo artesanal mineiro em BH Projeto acontece entre os dias 12 e 14 de setembro; veja a programação completa Minas Gerais|Do R7 06/09/2024 - 18h49 (Atualizado em 06/09/2024 - 18h49 )



Queijos mineiros são premiados e reconhecidos mundialmente Reprodução/ Regiane Moreira

Entre os dias 12 e 14 de setembro, o MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, em Belo Horizonte, será palco do evento Made in Minas Gerais: Rota do Queijo de Minas - Sabores que Conectam. A programação é dedicada a celebrar a mineiridade através do queijo artesanal, um patrimônio imaterial do estado.

O evento oferece uma experiência completa, com ações formativas, degustações, intervenções artísticas e uma feira de queijos, destacando a relevância da produção queijeira de Minas Gerais e promovendo o turismo cultural nas regiões produtoras. Jordane Macedo, curador gastronômico, ressaltou que esta quinta edição oficializa a parceria com a Rota do Queijo de Minas, fortalecendo o turismo em torno dessa tradição centenária.

“Nesta quinta edição, o Made in Minas Gerais se junta oficialmente à Rota do Queijo de Minas para promover o turismo cultural e de experiências pelas regiões e fazendas produtoras dessa iguaria. Para que as pessoas possam visitar os queijeiros e vivenciar uma história de mais de 300 anos que se confunde com a do próprio território”, diz Jordane Macedo.

A Rota do Queijo de Minas é pioneira no estado. Desde 2022, o circuito constrói um mapa das principais queijarias que possibilitam aos turistas uma vivência de sua produção.

‌



Além da programação no MM Gerdau, o evento também promoverá uma campanha no Mercado Central de BH, onde os clientes que adquirirem queijos das fazendas da Rota participarão de um sorteio para uma imersão na cultura queijeira na Serra da Canastra. O sorteio acontece no dia 14 de setembro, com visitas guiadas e uma Cozinha ao Vivo com o chef Ilmar Costa.

Programação completa:

12/09: MM Gerdau

‌



19h às 22h: Apresentação Rota do Queijo de Minas, com degustação de queijos harmonizados com cerveja, vinhos, cachaça e doces mineiros.

20h30: Apresentação da Orquestra Mineira de Viola Caipira

‌



13/09: MM Gerdau

10h às 17h: Feira de queijos e outros produtos mineiros de excelência

10h30: Palestra - Turismo queijeiro - além da vivência, com Renata de Paoli Santos

11h30: Palestra - Super Queijos, com Jordane Macedo, Renata de Paoli Santos, Cassiano, Ivair e Lúcia Oliveira

13h30: Apresentação do violinista Flávio Monteiro

14h30: Palestra Queijos e Fungos, com Lúcia Oliveira

15h30: Degustação de Queijos Mineiros - De onde vem esse trem? Conectando o mundo urbano com o rural através dos queijos, com Renata de Paoli Santos e produtor convidado

16h30: Exibição do documentário Embratur Rota do Queijo de Minas

14/09: MM Gerdau

10h às 17h: Feira de queijos e outros produtos mineiros de excelência

10h30: Degustação de Queijos Mineiros - De onde vem esse trem? Conectando o mundo urbano com o rural através dos queijos, com Renata de Paoli Santos e produtor convidado

11h30: Palestra - Como maturar e conservar seu queijo em casa, com Renata de Paoli Santos

12h30: Exibição do documentário Embratur Rota do Queijo de Minas

13h30 – Apresentação do saxofonista EDSAXX

14/09: Mercado Central

Visita Guiada com Renata De Paoli pelas lojas de queijos, com degustações. Inscrição gratuita (20 pessoas)

Cozinha ao Vivo com o Chef Ilmar Costa (Casa Cheia)