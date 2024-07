Minas Gerais |Do R7

Exposição “ícones imortais” faz homenagem a artistas que viveram até os 27 anos Mostra acontece de quarta a domingo, no Mercado Novo, no centro de Belo Horizonte, até o dia 4 de agosto

Ramiro Cerqueira é um dos artistas que integra a exposição Divulgação/Ícones Imortais

Até o dia 4 de agosto, Belo Horizonte recebe a exposição “Ícones Imortais”. A mostra, organizada pelo artista plástico e produtor cultural Hogenério, apresenta 35 obras inéditas de artistas brasileiros e franceses, celebrando o legado de personalidades que faleceram aos 27 anos, mas que deixaram um impacto duradouro na cultura. A exposição acontece no Mercado Novo, no centro de BH.

A exposição reúne trabalhos de artistas como Lorena Mascarenhas, Marcelo Blade, Mestre Rosemir, Vicente Soares, Ramiro Cerqueira, Willi de Carvalho, Marcos Esteves e o francês Michel Esteban. Entre os homenageados, estão figuras icônicas como James Dean, Joana d’Arc, Noel Rosa, Basquiat, Jim Morrison, Amy Winehouse e Sharon Tate.

Hogenério destaca a importância da exposição: “‘Ícones Imortais’ não apenas celebra a arte e o legado desses artistas precocemente perdidos, mas também proporciona uma reflexão sobre o impacto que suas vidas e obras continuam a exercer sobre as novas gerações.”

A exposição é gratuita e está aberta ao público de quarta a sexta-feira, das 13h às 19h, aos sábados, das 11h às 19h, e aos domingos, das 11h às 16h. A Vinilleria está situada no corredor E, loja 3066, no terceiro andar do Mercado Novo.

