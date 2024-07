Família de criança que morreu após machucar em brincadeira protesta pedindo justiça

Minas Gerais |Do R7, com Núbia Roberto e Bruno Menezes, da Record Minas

Lívia se machucou enquanto brincava com o irmão mais velho, de 12 anos Reprodução/Record Minas

A família de Lívia Carolina, de 5 anos, que morreu no Hospital Bom Jesus, em Congonhas, região central de Minas Gerais, organizou um protesto, na tarde deste domingo (14), pedindo por justiça.

Segundo os familiares, Lívia se machucou o ombro brincando com o irmão e foi levada para a UPA de Congonhas no dia 5 de julho. Ela foi atendida e medicada. A médica indicou que, caso a garota continuasse sentindo dores, os pais a levassem a um hospital. No mesmo dia, a menina continuou sentindo dores fortes. A família decidiu então levá-la para o Hospital Bom Jesus.

No Hospital, Lívia foi atendida por um ortopedista e passou por uma radiografia. Segundo a família, o médico disse que a garota havia apenas uma luxação, receitou medicamentos e liberou a paciente, orientando que voltasse caso a dor não passassem em três dias, onde foi atendida e novamente liberada.

Na madrugada de sábado (06), ela foi novamente levada para o Hospital Bom Jesus, pois a mãe percebeu que o ombro da filha estava inchado. Ela chegou a ser atendida, mas não sobreviveu.

A família denuncia que a garota morreu por negligência médica. A Polícia Civil investiga o caso.