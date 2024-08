Família denuncia que idoso morreu após receber quatro doses de quimioterapia em BH Medicamento foi ministrado em um único dia; quantidade era prevista para todo mês Minas Gerais|Juliana Pereira, da Record Minas 24/08/2024 - 14h22 (Atualizado em 24/08/2024 - 14h22 ) ‌



Medicamento previsto para todo mês foi ministrado em um único dia Reprodução/Record Minas

A família de um idoso denuncia que ele morreu por um suposto erro médico durante o tratamento de câncer em um hospital de Belo Horizonte. Parentes contam que ele recebeu, em um único dia, as quatro doses de quimioterapia previstas para todo o mês. Nilton Carlos Araújo, de 69 anos, morreu na noite desta sexta-feira (23).

O idoso fazia tratamento contra mieloma múltiplo todas as segundas-feiras no hospital no bairro Gutierrez, região oeste de Belo Horizonte. No dia 19, um enfermeiro diferente do habitual ficou encarregado de administrar a quimioterapia e, segundo a família, aplicou quatro injeções, em vez de uma, conforme previsto pelo médico. “Eu questionei o enfermeiro, porque era diferente do costume. Perguntei se eram quatro mesmo, ele disse que sim e aplicou uma atrás da outra”, relatou Carolina Araújo, filha de Nilton.

Ainda de acordo com o relato da filha, Nilton já começou a passar mal na tarde daquele dia. Retornou ao hospital, recebeu atendimento e voltou para casa. Entretanto, continuou com a saúde debilitada com o passar dos dias. Na quarta-feira (21), a situação dele piorou e precisou voltar ao hospital, de cadeira de rodas, e precisou ser internado. “Continuei falando que ele tinha tomado quatro doses, mas ignoraram. Acharam que era uma infecção, deram antibiótico, remédio pra dor, mas ninguém sabia o que ele tinha. Estava lúcido, mas à noite sentiu falta de ar. De madrugada, foi entubado”, lembrou a filha de Nilton.

Carolina conta que o idoso ficou em coma induzido ainda na própria unidade, com estado de saúde instável, com alterações nos batimentos cardíacos e na saturação de oxigênio. Na quinta-feira (22), ele foi transferido para outro hospital, no bairro Serra, região centro-sul da capital. “Ele ficou no outro hospital e lá já me avisaram que a situação dele era muito grave. A pressão dele foi abaixando, já não estava respondendo bem. Ontem (23) às 20h20 ele faleceu”, narrou Carolina. A família registrou um boletim de ocorrência na quinta-feira (22), quando o idoso foi entubado.

‌



A filha diz que, pouco antes da morte, a família e os médicos estavam esperançosos com a recuperação dele. “Ele estava tão bem, a ponto de se curar 100%. Os médicos que cuidam ficaram bestas com a recuperação tão rápida do câncer. Ele respondia muito bem”, lamentou Carolina.

O corpo de Nilton está no Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte e será liberado à família ainda neste sábado (24). O velório e o enterro estão marcados para este domingo (25).

‌



A Polícia Civil investiga a denúncia de erro médico. O caso está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil Sul.

O hospital MedSênior declarou que “lamenta profundamente o ocorrido e informa que está conduzindo uma investigação detalhada sobre o caso”. Segundo a unidade, “assim que apresentou reações adversas durante a quimioterapia, o paciente foi imediatamente transferido para um hospital de referência para receber os cuidados necessários”.