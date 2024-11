Família denuncia truculência da Polícia Militar ao deter homem após briga em bar na Grande BH Comerciante foi detido após se envolver em uma briga em um bar, durante comemoração pelo gol do Atlético, que jogava pela Libertadores Minas Gerais|Do R7, com Gizelle Ferreira, da Record Minas 23/10/2024 - 09h48 (Atualizado em 23/10/2024 - 09h48 ) twitter

Vídeo mostra comerciante sendo agredido com socos e chutes Reprodução/Record Minas

A família de um homem acusa a Polícia Militar de truculência durante uma abordagem, na noite desta terça-feira (22), em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O comerciante foi detido após se envolver em uma briga em um bar, durante uma comemoração pelo gol do Atlético, que jogava pela Libertadores.

Nas imagens, ele aparece sendo agredido com socos e chutes por policiais militares. Na sequência, ele é colocado na viatura e levado para a delegacia de Nova Lima. Segundo o Boletim de Ocorrência, os militares foram acionados depois de uma denúncia de que estaria havendo uma briga no bar e precisou conter o comerciante após ele tentar agredir os militares. A esposa do comerciante nega esta versão.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para comentar a abordagem e a reclamação da família do comerciante detido, mas ainda não obteve retorno.

