Fecomércio MG marca presença na Conferência Internacional do Trabalho na Suíça Presidente do órgão viajou para participar do evento a convite da Confederação Nacional do Comércio

Alto contraste

A+

A-

Fecomércio MG marca presença na Conferência Internacional do Trabalho na Suíça (Divulgação/Fecomércio MG)

A Fecomércio MG (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais) marca presença na 112ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada entre os dias 3 e 14 de junho em Genebra, na Suíça. O presidente do órgão viajou para participar do evento a convite da Confederação Nacional do Comércio. Os temas a serem debatidos nas comissões são o trabalho decente e a economia do cuidado e os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Pela primeira vez, será formado um comitê para discutir riscos biológicos, após a pandemia de 2020.

“Estamos aqui representando Minas Gerais para termos uma relação melhor entre os trabalhadores e os empresários. Levarei para nosso estado o que se discute aqui sobre o trabalho mundial”, afirma Nadim Donatto, presidente da Fecomércio MG.

A Conferência é realizada pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), agência que faz parte da Organização das Nações Unidas (ONU), e que estabelece as normas internacionais do trabalho e as políticas gerais da entidade. Além disso, a organização tem a missão de assegurar a igualdade de interlocução a representantes de governos dos 187 estados-membro da ONU e às entidades de empregadores e trabalhadores.