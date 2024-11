Feira Internacional de Tiradentes une passado e presente para honrar as mulheres na literatura Entre as homenageadas estão Carolina de Jesus, uma das primeiras escritoras negras com destaque no Brasil, e Henriqueta Lisboa, a primeira mulher a chegar na Academia Mineira de Letras Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 08/11/2024 - 15h53 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h56 ) twitter

Carolina de Jesus, Paula Pimenta, Henriqueta Lisboa e Carla Madeira são destaque Edição / R7

A quinta edição da Feira Literária Internacional de Tiradentes (FLITI) chega à cidade histórica mineira unindo o presente e o passado para enaltecer a presença feminina no universo da escrita.

Neste ano, o tema do evento é Mulheres de Prosas e Versos. Por meio de palestras, rodas de conversa e oficinas, artistas vão evocar a importância da escrita feminina e seus impactos no contexto sociocultural.

A diversidade é uma das premissas do projeto. A poetisa e compositora mineira Carolina de Jesus (1914-1977) será uma das homenageadas. A escritora negra deixou um legado com livros que retratam as condições de miséria das favelas no século XX.

Henriqueta Lisboa (1901-1984) também entra na lista de homenageadas. Um dos grandes nomes da lírica modernista, a poeta foi a primeira mulher a ganhar uma cadeira na Academia Mineira de Letras.

‌



Escritoras da atualidade e sucessos entre os adolescentes terão espaço de destaque. Neste sábado (09), a romancista mineira Carla Madeira vai fazer parte da mesa de discussão “Todo o perdão que houver nessa vida”, às 16h30. A mediação será da jornalista Bianca Ramoneda.

“Estou muito empolgada com minha mesa na Fliti. O tema da conversa com a Bianca vai no coração de minha literatura Histórias de Famílias e a Escrita dos Sentimentos. É sobre o que gosto de escrever e como gosto de escrever. Mas o melhor é que, com Bianca, toda conversa me interessa muito”, conta Carla Madeira.

‌



Outro destaque da programação no sábado é a professora e pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo), Maria Homem. A escritora é responsável por livros como Lupa da Alma e Coisa de Menina?.

Já no domingo (10), às 11h, Paula Pimenta, ídola do público infanto-juvenil, participa da mesa Uma Vida Fora de Série, nome inspirado em uma de suas obras. A mediação será de Karla Monteiro.

‌



FLITI

A 5ª Feira Literária Internacional de Tiradentes será dividida em duas etapas. A primeira acontece entre os dias 07 a 10 de novembro. Já a segunda será realizada entre os dias 09 e 13 de abril de 2025, totalizando nove dias de imersão no universo da literatura.

Em quatro edições, a Feira já reuniu recebeu 48.315 visitantes leitores, 332 escritores e artistas, além de ter contado com a participação de 96 livrarias e distribuidoras.

Dentre os grandes autores que já passaram pelo evento estão a historiadora Mary Del Priore, Ruy Castro, Humberto Werneck, Maria Ribeiro, Nelson Motta, Heloísa Teixeira, Antônio Prata, Helio de La Peña, Carlos Eduardo Novaes, Eliana Alves Cruz, Roger Mello, Fabrício Carpinejar, Thalita Rebouças e Martha Medeiros.

Serviço

5º FLITI

Parte 1

Data: 7 a 10 de novembro de 2024

Local: Centro Cultural Yves Alves (CCYA) - TIRADENTES

Parte 2

Data: 9 a 13 de abril de 2025

Local: Praça da Rodoviária, Largo das Forras e Largo das Mercês - TIRADENTES

Programação completa: fliti.org.br