Feira supermercadista promove produtos mineiros e novidades do setor em MG Belo Horizonte recebe a 36ª edição da Superminas entre os dias 22 e 24 de outubro Minas Gerais|Conteúdo Patrocinado 21/10/2024 - 13h14 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Feira supermercadista promove produtos mineiros e novidades do setor Reprodução/Superminas

Belo Horizonte recebe, entre os dias 22 e 24 de outubro, a 36ª edição da Superminas Food Show, uma feira de negócios destinada a empresários do varejo alimentar e fornecedores. O evento destaca os produtos tradicionais de Minas Gerais, com um pavilhão dedicado a eles, além de reunir alimentos para doação.

A feira é a segunda maior do segmento no país. Na última edição, foram cerca de 580 expositores, com mais de 60 mil participantes e R$ 2,5 bilhões em negócios.

“A Superminas é a principal feira do varejo supermercadista brasileiro realizada no segundo semestre, exatamente, no período em que os supermercadistas estão fazendo suas compras para atender as demandas do final de ano. A feira é uma vitrine para lançamentos de produtos, serviços e tecnologias”, destaca a organização.

O evento também tem um impacto social importante, com o recolhimento de donativos, principalmente alimentos. Eles serão destinados ao programa Mesa Brasil, do Sesc (Serviço Social do Comércio).

‌



Uma das novidades desta edição é o pavilhão “Vem de Minas”, que apresenta os produtos de diferentes regiões do estado. “São produtos que não só ‘vem de Minas’, mas tem também o papel de ‘vender Minas’, por serem “a cara” da gastronomia, das tradições e cultura do estado”, explica o evento.

O espaço promete oferecer negócios para empresas de todos os portes, com um estande do Ceasa Minas, “promovendo a valorização dos produtos do campo, a capacitação profissional e promoção do agronegócio de Minas Gerais”.

‌



Superminas é a segunda maior feira do segmento no país Reprodução/Superminas

Outro destaque da feira é o circuito mineiro de oportunidade e negócios, que abre espaço para 45 empreendimentos familiares. A organização é feita em parceria com a AMIS (Associação Mineira de Supermercados), que organiza a Superminas, com o Sebrae-MG e com a SEDE (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais).

Além do circuito, os empreendimentos familiares também podem ser encontrados no estande Origem Minas, que ajudam pequenas empresas a levar ao mercado produtos de qualidade, mantendo a tradição da produção e a mineiridade.

‌



A Superminas também é reconhecida no mercado pelas rodadas de negócios, gerando oportunidades para que os fornecedores apresentem produtos e os empresários ofereçam novas opções para os clientes.

A feira também oferece palestras e painéis aos frequentadores. Entre os destaques desta edição está uma conversa com o pensador Leandro Karnal e outras 80 atrações, como fóruns, oficinas e talk shows.

“São apresentações de lideranças do varejo supermercadistas e especialistas, que antecipam os debates sobre tendências, transformações e os principais temas que impactam diariamente a operação e estratégias do setor supermercadista”, destaca o organizador.