Festival de Inverno de Nova Lima (MG) comemora 10 Anos com programação especial No dia 27 de julho, a Lagoa dos Ingleses será palco de evento com música, feirinhas e espaço para crianças 24/07/2024



Entre as atrações confirmadas estão o grupo de música eletrônica ROOFTIME e o projeto Amy Reggaehouse Real Fotos

O Festival de Inverno de Nova Lima chega à sua 10ª edição e promete uma edição especial. Realizado no cenário da Lagoa dos Ingleses, o evento, marcado para o dia 27 de julho de 2024, reunirá o melhor da música, arte e gastronomia, garantindo uma experiência única para o público.

Atrações

Na edição deste ano, o festival terá uma programação eclética e diversificada. Entre as atrações confirmadas, o grupo de música eletrônica ROOFTIME se destaca, trazendo hits como “Free My Mind” e “I Will Find”. Outra grande expectativa é o projeto Amy Reggaehouse, considerado o maior tributo à Amy Winehouse do mundo pelo The Winehouse Awards 2020. O show é mais uma homenagem à cantora britânica, no mesmo ano em que será lançado o documentário biográfico Back to Black.

O cantor Alex Albino é multi-instrumentista, compositor, ator, apresentador e é presença confirmada na edição de 10 anos. Ele transita pelo jazz, pop, blues, entre outros. Essa será sua segunda apresentação no festival.

ALEX ALBINO no Festival de Inverno de Nova Lima (MG), em 2023 Divulgação

O grupo Caraivana trará o calor da Bahia e promete contagiar o público com sua energia e brasilidade. Com participação especial de Júnior Ferreira, a banda vai homenagear Caraíva, o vilarejo mais antigo do Brasil.

Para encerrar a noite, a banda belo-horizontina 26:15 também promete surpreender o público com uma mistura de Pop, R&B, Soul, jazz, Hip-Hop, Rap Acústico e MPB. Os DJs João Elias, Zaidan e Alex C serão responsáveis por manter a animação com um som único.

Uma década de história

Desde sua criação, o Festival de Inverno de Nova Lima se tornou um dos eventos mais aguardados do calendário cultural mineiro. Bruno Dib, organizador do evento, relembra momentos marcantes de edições passadas. “Ao longo dos anos, o festival foi tomando forma e construindo uma rica história entre público e evento. As pessoas compraram a ideia de um festival charmoso, que começasse de dia e acabasse num horário amigável”, explicou.

O festival se destaca não apenas pelas atrações, mas também pela estrutura oferecida. O evento contará com feirinhas, um espaço kids e será pet-friendly, permitindo que os visitantes levem seus bichinhos. Além disso, a localização à margem da Lagoa dos Ingleses proporciona um ambiente paradisíaco para um dia de diversão e entretenimento.

O evento acontece no dia 27 de julho das 13h às 23h. Os ingressos podem ser retirados pelo site do Sympla, com opções de meia entrada solidária e gratuidade para crianças até 10 anos.

Line-up

ROOFTIME

ALEX ALBINO

26:15

AMY REGGAEHOUSE

Oxalá Caraíva convida grupo CARAIVANA

DJs João Elias, Alex C e Zaidan

Serviço

Data: 27 de julho

Horário: 13h às 23h

Local: Lagoa dos Ingleses - Av. Picadilly - Nova Lima, MG





*Estagiária sob a supervisão de Pablo Nascimento