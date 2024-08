Fuad Noman e Indira Xavier são os primeiros a registrar candidaturas para Prefeitura de BH Na declaração, Fuad apontou ter quase R$16 milhões em bens; já Indira registrou R$592,97 Minas Gerais|Do R7 07/08/2024 - 08h27 (Atualizado em 07/08/2024 - 08h27 ) ‌



Fuad Noman tenta reeleição e Indira Xavier se candidata ao cargo pela primeira vez Montagem/R7

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e postulante ao cargo de prefeita Indira Xavier (UP) são os primeiros a registrarem as candidaturas para a Prefeitura de Belo Horizonte no Tribunal Regional Eleitoral. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrarem as candidaturas.

Na declaração, Fuad apontou ter quase R$16 milhões em bens. Dentre esses, estão créditos decorrentes de empréstimos, dinheiro em conta, investimentos e veículos automotores. Fuad tenta a reeleição e vai ter na chapa como vice o vereador Álvaro Damião que declarou ter R$ 1.714.092,27 em bens.

Já a postulante ao cargo de prefeita Indira Xavier (UP) oficializou o registro de candidatura dela para as eleições deste ano. Para a Justiça Eleitoral, ela declarou ter R$592,97 em bens. Na chapa “Puro Sangue”, Indira terá com vice Geraldo Neres (UP) que declarou ter R$ 259.006,39 em bens.

Nesta segunda-feira (05), chegou ao fim a fase de convenções partidárias das Eleições 2024. O período representa o momento em que o partido reúne seus membros para definir quais vão ser os candidatos e a formação de eventuais coligações. Em Belo Horizonte, o processo indicou 10 nomes para disputar a prefeitura neste ano: Bruno Engler (PL); Carlos Viana (Podemos); Duda Salabert (PDT); Fuad Noman (PSD); Gabriel Azevedo (MDB); Indira Xavier (UP); Lourdes Francisco (PCO); Mauro Tramonte (Republicanos); Rogério Correia (PT); Wanderson Rocha (PSTU).

Agora, as legendas têm até o dia 15 de agosto para formalizar a candidatura junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Só a partir do dia 16 que os concorrentes podem fazer campanha.